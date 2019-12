Je všeobecne známe, že portugalský futbalista Cristiano Ronaldo ťažko znáša prehry a o to viac, keď je to finálový zápas. V nedeľňajšom zápase Talianskeho superpohára prehral Juventus s Laziom a fanúšikovia Rimanov si to patrične užívali. Okrem osláv na štadióne stihli aj poriadne vyprovokovať Ronalda, na ktorého kričali meno jeho veľkého rivala Messiho.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/427548/video-fanusikovia-lazia-provokovali-ronalda-po-prehratom-finale-v-superpohari