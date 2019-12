Andrej Sekera sa dostáva do formy. V zápase proti Arizone si pripísal dve asistencie a najmä prvá stála za to. Vyviezol do puk do útoku, prihral Radulovovi, ten mu puk vrátil a Sekera ho následne našiel ešte raz nádhernou zadovkou, ktorú Radulov strelou z prvej premenil v gól. Išlo o dôležitý presný zásah, ktorým Dallas vyrovnal stav stretnutia na 2:2.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/428087/video-famozny-andrej-sekera-za-nadhernu-prihravku-mu-dakovala-aj-ruska-hviezda