V sobotňajšom baskickom derby medzi Bilbaom a Alavesom, ktoré sa hralo v rámci 35. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže, videli diváci remízu 1:1. Najprv v 41. minúte poslal loptu z priameho kopu rovno do šibenice domáci Beňat, no ešte pred odchodom do kabín stihol vyrovnať Borja Baston.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/394537/video-v-priamom-suboji-o-poharovu-europu-remiza-bilbaa-s-alavesom/