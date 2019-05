Hokejisti Caroliny Hurricanes v najkratšom možnom čase postúpili do finále Východnej konferencie NHL. V noci na sobotu zdolali vo štvrtom súboji 2. kola play off doma New York Islanders 5:2 a v celej sérii triumfovali 4:0 na zápasy.

