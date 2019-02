Máme tu ďalšie protichodné auto. Niečo, čo prišlo najprv ako vyššie auto a pre zákazníkov, ktorí majú radšej vyšší posed. A teraz mu dodali do ponuky športovú verziu, ktorá by mala byť radšej charakterizovaná na radosť z jazdy, čo zase s vyššou stavbou auta nekorešponduje. Nový VW T-Roc R si len chce odkrojiť z koláča malých SAV alebo crossoverov, ktoré ponúkajú aj vysoký výkon. Podarí sa mu to?



