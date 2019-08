Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V 80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je to práve on, kto ide z práce večer domov. Samozrejme, že fialový nezmysel nefungoval a zlepšil len stav účtu firmy, ktorá ho vyrábala…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/vedci-zistovali-ci-pomahaju-zlte-okuliare-jazde-v-noci/16423