V USA predaj elektromobilov prerástol manuálne prevodovky

Je tam toho, poviete si. V Amerike predsa manuály nikdy nekupovali… No, hlavne v ostatnom čase to nie je celkom tak. Správa, ktorú priniesol web driving.ca, mapuje situáciu na americkom trhu. Amerika je všeobecne známa tým, že manuálne prevodovky tam boli kedysi zvláštnosťou, no situácia sa ostatné roky zásadne otočila a v USA a Kanade sa predá viac áut s manuálom, ako kedy predtým. Nie viac ako v EÚ, ale špeciálne tie luxusnejšie a športovejšie značky sú ochotné ponúknuť špeciálne tam modely, aké v Európe už v ponuke nie sú. Ukazuje to však aj to, ako predaj elektromobilov rastie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/v-usa-predaj-elektromobilov-prerastol-manualne-prevodovky/16766