AS Trenčín sa pripravuje na poriadne náročnú a zdanlivo možno až nemožnú úlohu. Počas štyroch jarných zápasov základnej časti plánujú zverenci trénera Vladimíra Cifraniča zmazať šesťbodové manko a preniknúť do nadstavbovej skupiny o titul. V praxi by to znamenalo posun z deviateho miesta minimálne na šieste.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/382616/v-trencine-cibria-dalsi-futbalovy-talent-ma-upratane-v-hlave-a-vie-co-chce-dosiahnut/