Ruský hokejista Alexander Barabanov by sa mohol sťahovať do zámorskej NHL. O útočníka SKA Petrohrad je podľa TSN v profilige veľký záujem. Jeho agent Dan Milstein by mal už budúci týždeň začať rokovať s klubmi o potenciálnej spolupráci.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441326/v-nhl-bude-coskoro-hviezdit-dalsi-rus-chce-ho-najmenej-20-klubov