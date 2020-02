Väzňov fašisti naložili na nákladné auto a povedali im, že idú do nemocnice. Previezli ich však do lesa nad dubnickou zbrojovkou, postavili ich do radu a zastrelili. Písal sa 23. február 1945.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/543390-v-dubnici-fasisti-strielali-do-chorych/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss