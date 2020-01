V akcii je palivo za 1 euro. OMV má novú čerpaciu stanicu.

Z minulých rokov osvedčená akcia, ktorá zaujíma takmer všetkých motoristov sa opakuje aj teraz. Pri príležitosti otvorenia novej čerpacej stanice značky OMV majú motoristi možnosť tankovať vo vybrané hodiny počas dňa palivo za 1 euro za liter. Tentokrát je tzv. Happy Hour nastavená na čas od 15 do 17h. Má to aj isté limity. Natankovať môžete maximálne 80 litrov na jedno vozidlo a nie je možné tankovať do kanistrov.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/v-akcii-je-palivo-za-1-euro-omv-ma-novu-cerpaciu-stanicu/17136