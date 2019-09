Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou postúpili do osemfinále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/410636/us-open-viktoria-kuzmova-je-uz-v-osemfinale-stvorhry/