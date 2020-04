Grandslamový tenisový turnaj US Open by mal odštartovať v pôvodnom termíne 31. augusta. Uviedli to organizátori podujatia vo Flushing Meadows krátko po tom, ako prišlo k zrušeniu Wimbledonu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441718/us-open-odstartuje-v-povodnom-termine-tvrdia-organizatori-turnaja