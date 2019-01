UNAS: 18-ročné deti za volantom 40 t kamiónu nie sú riešením!

Internet má veľkú silu. Vďaka nemu si veľa ľudí vie utvoriť mienku. Či už správnu, alebo nesprávnu. To by bolo na inú diskusiu… My v redakcii sa snažíme prinášať objektívne informácie, a keď sa nám niečo nepáči, tak to pustíme do sveta. Nielen mňa, ale aj značnú časť verejnosti trápi návrh novely zákona, kde má byť nižšia hranica veku vodičov veľkých vozidiel – autobusov a jazdných súprav. Rovnako reaguje aj UNAS – Únia autodopravcov Slovenska. Toto je ich názor na daný pálčivý problém. A my súhlasime. Biznis nemôže dostať prednosť pred bezpečnosťou!



