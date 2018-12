Šéf Bieleho domu je presvedčený, že ak by ktokoľvek iný zatočil s teroristickým hnutím Islamský štát tak ako on, stal by sa národným hrdinom.

