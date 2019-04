Trik FCA ušetrí až 2 miliardovú pokutu. Do flotily dajú autá Tesla

Fiat Chrysler Automobiles (FCA Group) sa dohodli so spoločnosťou Tesla, že do flotily FCA začlenia jej vozidlá. Koncern sa tak vyhne veľkým pokutám za nedodržanie nových prísnych emisných pravidiel EÚ. Napísal to dnes denník Financial Times. Trik FCA bude stáť stámilióny eur, ktoré Tesle za službičku zaplatia. No zdá sa, že to urobia veľmi radi. V Tesle sa tiež iste potešia, keďže značka dlhodobo nie je schopná dostať sa z dlhov do zisku.



