Šesť rokov trvalo slovenským volejbalistom, aby sa na ME mohli tešiť z víťazstva. Je o to cennejšie, že prišlo v súboji so Španielskom, s ktorým mali Slováci na kontinentálnych šampionátoch nepriaznivú bilanciu 0:3.

