Situácia so šírením nového koronavírusu zasiahla aj do kalendára slovenskej futbalovej reprezentácie žien, ktorá mala v prvej polovici apríla odohrať dva zápasy kvalifikácie ME 2021.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441495/trener-sloveniek-peter-kopun-netreba-nic-silit-zapasy-odohrame-neskor