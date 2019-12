Pre Petru Vlhovú to bude náročná sezóna. Predznamenali to už letné problémy s chorobami a aj aktuálne s pravou holennou kosťou. Naša lyžiarska hviezda na trati nebojuje len so súperkami, ale aj s bolesťou.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426903/livio-magoni-prvy-krok-sme-zvladli-chybaju-este-dva-petra-vlhova-lyzovanie-dennik-sport