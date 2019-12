Nakopol mužstvo za záchranou v lige, no rozbehnutých hráčov Pohronia zabrzdí zimná pauza. „Možno je to škoda, no som presvedčený, že na jar budeme ešte silnejší,” tvrdí v rozhovore pre ŠPORT.sk tréner Mikuláš Radványi.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/425487/fortuna-liga-trener-mikulas-radvanyi-o-fk-pohronie-naucili-sme-sa-vyhravat-teraz-potrebujeme-posily