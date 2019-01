László Bénes má to najlepšie z futbalovej kariéry stále pred sebou. Zranenia ho pribrzdili, ale nezastavili. Rozohrať sa a dostať do pohody ide kmeňový hráč Borussie Mönchengladbach na jar do druholigového Kielu.

