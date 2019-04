Budúci štvrtok pricestuje do Prahy anglický veľkoklub Chelsea FC na prvý štvrťfinálový zápas so Slaviou Praha. Londýnsky klub včera začal s predajom lístkov na prvý zápas, no trocha si poplietol kluby. Na ich webstránke omylom informovali, že budú hrať so Spartou Praha.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/390767/trapas-ako-hrom-chelsea-si-poplietla-slaviu-so-spartou-praha/