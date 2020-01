Austrálčan Richie Porte triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu Trek-Segafredo sa tiež dostal do vedenia v celkovom poradí. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan z BORA-hansgrohe zaostali.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/431433/tour-down-under-porte-vyhrel-3-etapu-a-je-celkovym-lidrom-sagan-s-baskom-zaostali