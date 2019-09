Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur predĺžil zmluvu so stredopoliarom Moussom Sissokom. Francúzsky reprezentant by tak mal v londýnskom klube pôsobiť až do leta 2023.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/414511/tottenham-predlzil-zmluvu-so-sissokom