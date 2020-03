Toto sú vraj zakázané veci v aute, ale v skutočnosti nie sú

Už dávno tvrdím, a zďaleka nie som sám, že mať vodičák by nemalo byť právo, ale výsada. To znamená, že riadiť auto by nemal možnosť fakticky automaticky dostať každý, kto sa rozhodne, že si vodičák urobí. Prideľovanie vodičského oprávnenia by malo byť posudzované prísnejšie. Už pred začatím štúdia v autoškole by mali byť brané do úvahy viaceré faktory – psychická zdatnosť, schopnosť sústrediť sa, plynule čítať, dobrý zrak… A ani pri jej absolvovaní by nemalo byť možné robiť reparáty dookola až kým sa to nepodarí. Takto sa na cesty dostáva mnoho vodičov nebezpečných pre seba aj ostatných v premávke.



