Ak do štvrťfinále šampionátu postúpia reprezentanti SR, ako domáci majú právo hrať svoj zápas o 20.15 h. Presťahovali by sa naň do Bratislavy, to je definitíva aj z hľadiska vstupenkovej politiky.

Zdroj: http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms2019-tema-modus-a-regule-sv/394095-clanok.html