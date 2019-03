Toto je najrýchlejšie auto sveta. Prekročí 480 km/h

Koenigsegg Jesko. Toto vtipne znejúce meno si zapíšte. Je pravdepodobné, že prekoná doterajšie hranice všetkého možného čo na homologovaných autách so značkami poznáme a považujeme za možné. Švédsky ježko by mal totiž ako prvé sériovo vyrábané auto na svete pokoriť magickú hranicu 300 míl za hodinu (480 km/h)! Keby to tvrdil hocaký menej známy výrobca, mávlo by sa rukou a článok by ste možno nedočítali do konca. A my by sme ho možno ani nedopísali… Ale keď sa povie Koenigsegg?! Tí si veru vtipy nerobia! Čo teda na ponúka vraj nové najrýchlejšie auto sveta?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/toto-je-najrychlejsie-auto-sveta-prekroci-480-km/h/15796