Uzávierka prestupov NHL v roku 2018 bola pre Tomáša Tatara doslova šokujúca. V posledných hodinách ho totiž Detroit vymenil do Vegas Golden Knights. Hoci išlo o nováčika ligy, „zlatí rytieri“ to napokon dotiahli až do finále Stanley Cupu. Tomáš Tatar sa však herne trápil.

