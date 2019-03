Tomáš Jurčo naskočil pre zranenie chrbta do sezóny až po Novom roku. V AHL podpísal zmluvu so Springfieldom, ktorý ho prekvapujúco vymenil pred koncom prestupového obdobia do Charlotte. Farma Caroliny Hurricanes je v nižšej zámorskej súťaži prvá.

