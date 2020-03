Tomáš Jurčo prežil náročnú sezónu. Po lete šiel plný optimizmu do kempu Edmontonu Oilers. Vyšla mu príprava, mal začať v elitnej formácii po boku hviezdneho Connora McDavida, pre injekciu do bedrového kĺbu však pauzoval. V NHL napokon odohral len dvanásť zápasov a poslali ho na farmu do Bakersfieldu.

