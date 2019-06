Cieľom Tomáša Jurča bol pred sezónou návrat do NHL. Veril, že vydareným svetovým šampionátom sa znova dostane späť do najlepšej ligy sveta. Plány mu však prekazilo obnovené zranenie platničky. Po operácii pauzoval až do konca kalendárneho roka.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/401330/tomas-jurco-citim-velky-zaujem-z-nhl/