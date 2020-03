Automobilky sa snažia nielen racionalizovať svoj „business“, ale aj priniesť na trh niečo nové a neopozerané. Tým by mohli byť aj Porsche škrupinové sedadlá z 3D tlačiarne. Predstavovali by alternatívu k bežným škrupinovým sedadlám. Výhoda 3D tlače by spočívala v možnosti pre zákazníka, kde by si vedel nakonfigurovať úroveň pohodlia. Zaujímavé, no nie?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/tieto-skrupinove-sedadla-porsche-su-z-3d-tlaciarne/17393