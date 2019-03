Kapelo to oznámila to v krátkom videu, ktoré na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zverejnilo vydavateľstvo Third Man Records speváka a člena formácie Jacka Whitea.

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/505810-the-raconteurs-dokoncili-novy-album/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss