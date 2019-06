Test Volvo V60 Cross Country. Elegantný turista

Nie som sám, kto si v redakcii myslí, že Volvo V60 Cross Country je – povedané len s mienou nadsádzkou – stelesnená dospelosť na kolesách, zvlášť v tejto úprave. Súčasné Volvo tak naozaj pôsobí: veľmi elegantným dizajnom, robustnou konštrukciou a pocitom bezpečia. Ten pocit však stojí na reálnej technike bezpečnostného vybavenia auta, ktoré si na ochrane posádky, ale aj okoloidúcich dáva veľmi záležať. Myslím si, že pokúšať elektronických asistentov stačilo raz, ako sme to urobili vo videoteste Volvo V60 v zime. Ak ste ho ešte nevideli, stojí to iste za to.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/test-volvo-v60-cross-country-elegantny-turista/16166