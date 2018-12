Test Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet. Majsterka účelnosti

Pomer ceny a úžitku – aká je to vlastne hodnota? Často o nej hovoríme, ale nie je to žiadne exaktné číslo. Cena je síce presná suma, ku ktorej sa dopracujeme cez podrobný cenník, alebo šarmantné oblbovanie v predajni. Ale aká je presná úžitková hodnota? Definovať ju môžeme rôzne a zahrnúť do nej môžeme všeličo, najmä to, aký je vnútorný priestor, schopnosť bezpečne a zaručene doviezť posádku do cieľa a nezaťažovať majiteľa zbytočnými opravami a servisom. V tej disciplíne je nominant číslo 1 japonské SUV, aj keď asi by sme mali hovoriť crossover. Tu je Test Suzuki Vitara.

