Test Nissan Qashqai 1,33 manuál. Najlepšia kombinácia?

Napriek tomu, že má mierne väčšiu svetlú výšku, terénne auto to nie je. Obzvlásť nie s pohonom len prednej nápravy. Sám Nissan auto radí do triedy crossoverov, teda vyššie auto určené pre rodinu prevažne do mesta. Test Nissan Qashqai 1,33 odhalí, že je to skvelé auto a napriek niekoľkým detailom hodnejšie svojej cenovky viac než iná konkurencia. Nedivím sa, že Qashqai je už druhú generáciu najpredávanejší Nissan v Európe. Uznávam, že zaslúžene.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/test-nissan-qashqai-1-33-manual-najlepsia-kombinacia/16200