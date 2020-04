Test Mazda CX30 Skyactiv-X – benzín so spotrebou dízla?

V tomto videoteste spoznáte hneď dve zaujímavé novinky. Najnovší typ značky Mazda, stredne veľké SUV označené Mazda CX-30 a unikátny motor komerčne známy ako Skyactive-X, ktorý síce spaľuje výhradne benzín, no nezriedka pracuje v režime ako keby to bol nafťák. Test Mazda CX30 Skyactive-X teda podrobnejšie predstaví a zhodnotí nie len tvarovo veľmi vydarené rodinné auto, ale odpovie aj na zásadnú otázku, či sa krásna teória benzínového motora so spotrebou nafťáku podarila aj v praxi…

Zdroj: https://www.topspeed.sk/test-mazda-cx30-skyactiv-x-benzin-so-spotrebou-dizla/17528