Lexus RC-F track edition je malý reparát na skvelú tému, no trochu ťažkopádnu realizáciu klasického, veľkého, výkonného no zároveň super luxusného a prémiového kupé. Najväčším nepriateľom pôvodnej verzie Lexus RC-F so spievajúcim atmosférickým 5-litrovým V8 motorom z roku 2015 je hmotnosť. Toto super kupé váži o 200 – 300 kg viac ako konkurencia. Test Lexus RC-F track edition prezradí, že tento model má v rámci reparátu za sebou fitness program. To znamená plný program. Váži menej, má viac výkonu a ostrejšie sprevodovanie…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/test-lexus-rc-f-track-edition/16875