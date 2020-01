Sme asi poslednou redakciou, ktorá vzala na test už dobre známy imidžový model Kia ProCeed GT. Takmer vždy totiž testujeme novučké a voňavučké autá, ktoré majú najazdené do 5 tisíc kilometrov. A vy by ste neraz radi vedeli, aké sú tie autá po roku… Preto sme urobili zmenu a auto sme si na test vzali medzi poslednými, ak nie celkom poslední. Z médií dobre známy biely imidžový kombík mal v čase nášho testu viac ako 30 tisíc kilometrov. Test Kia ProCeed GT v našom podaní teda rieši nie len štandardné oblasti, ale aj to, ako Kia odoláva času a používaniu. Viac už vo videu nižšie…



