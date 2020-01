Test Jeep Wrangler Rubicon – má vôbec limity?

Napriek dlhovekosti je toto len 4. generácia Jeepu Wrangler. Prvá generácia YJ prišla v roku 1986. Prvá ako aj ďalšie TJ a JK boli vo výrobe minimálne dekádu. To sa bežným autám nestáva. No Jeep Wrangler má k bežnému autu veľmi ďaleko. Z toho je tiež zrejmé, že legendu nebolo vôbec nutné často a ani zásadne meniť. Laik rozdiely medzi predošlo a súčasnou generáciou spozná len keď stoja vedľa seba. A tak sme to na moment urobili, aby ste si rozdiely mohli pozrieť na vlastné oči. Dajú sa zrátať na jednej ruke.



