Test jazdenky Mazda CX-3 (2015-súčasnosť)

Mazda predstavila model CX-3 pre Európu na ženevskom autosalóne v roku 2015. Na trhu je tak už 5 rokov, najstaršie kúsky sa preto už dostávajú do povedomia záujemcov o relatívne mladé jazdenky. Prakticky najmenšie SUV od japonskej automobilky nedávno doplnila o trocha väčšia sestra Mazda CX-30, o tej však dnes reč nebude. Na čo si dať pozor pri kúpe najmenšieho SUV od Mazdy, aký vybrať motor, prípadne výbavu? Na to odpovie Test jazdenky Mazda CX-3. Vozidlo nám do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto Slovensko.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/test-jazdenky-mazda-cx-3-2015-sucasnost-/17122