Keď som si čítal prezentačné materiály tohto stroja, nevedel som čo čakať. Enduro s vyššou stavbou, ktoré je v katalógoch fotené v meste, má malý motor vhodný aj pre začiatočnícke vodičáky a pritom vyzerá dospelo. Ak by sa dalo zmätenie vyjadriť motorkou, Honda CB500X by to zvládla asi najlepšie. Takže nie je nič lepšie, ako si to na vlastnej koži vyskúšať a zodpovedať.

Zdroj: https://www.etrend.sk/auto-testy/test-honda-cb500x-necakany-kus-mestskeho-endura.html