Test BMW X3M Competition – najrýchlejšie SUV SlovakiaRingu

Toto auto sa nám na konci roka 2019 postaralo o absolútny šok. Test BMW X3M Competition nám svojím výkonom na okruhu SlovakiaRing doslova vzala reč. Bolo jasné, že bude rýchla. Bez problémov by som už pred testom súhlasil s tým, že to môže byť najrýchlejšie SUV, aké na tomto okruhu jazdilo. Ale že sa z BMW X3M Competition stane nekompromisne najrýchlejšie auto, aké som tu kedy testoval by som nikomu neuznal a doteraz sa mi to chápe akosi ťažšie. Na SlovakiaRing chodím preháňať autá už desaťročie. Jazdil som tu skutočne na veľmi pestrej plejáde rôznych áut. Starých, sériových, super silných, upravených, malých aj veľkých…



