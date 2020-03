Tesla Roadster trafila stĺp v 120 km/h. Auto by ste nespoznali

Či už je to malé ťuknutie, alebo vážnejšia rana, nehody nie sú nič príjemné a nikto z nás ich nechce zažiť. Niekedy za to môže technická porucha, nepozornosť vodiča či precenenie schopností svojich alebo vozidla. Častejšou príčinou je však neprimeraná rýchlosť vozidla. Aj toto pravdepodobne bolo príčinou nehody Tesla Roadster, ktorá po náraze do stĺpu skončila na totálku a iba ťažko by ste ju spoznali. Treba však podotknúť, že posádka nehodu našťastie prežila.



