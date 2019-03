Tesla Model 3 je v EÚ najpredávanejší stredne veľký sedan

Kto by to bol čakal? Tesla Model 3 je v Európe obrovský hit. Nepochybne aj preto, že teraz ju dodávajú vo veľkom v Európe všetkých roky čakajúcim uchádzačom, ktorí za ňu zaplatili zálohu. Počas prvého mesiaca od uvedenia na trh, sa Tesla Model 3 vyšvihla na prvé miesto v rebríčku predaja v triede: luxusný stredne veľký sedan. Pritom veľký úspech Tesly je podčiarknutý faktom, že Model 3 nie je vo Veľkej Británii k dispozícii. Pritom spojené kráľovstvo má veľký vplyv na predaje, no ešte sa čaká na verziu s volantom vpravo.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/tesla-model-3-je-najpredavanejsi-stredne-velky-sedan/15912