Slovenské dievčatá zažili víťazný štart na ME do 18 rokov vo francúzskom Granville. Vo štvrťfinále zvíťazili nad výberom Maďarska 2:1 a postúpili do utorňajšieho semifinále.

Zdroj: http://www.teraz.sk/sport/tenis-chlapci-aj-dievcata-sr-postupi/411163-clanok.html