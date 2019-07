TEATRO Power fest sa blíži

Už 13-ty rok bude miestom Power fest vojny konských síl letisko Boľkovce, situované v tesnej blízkosti Lučenca. Opäť to bude miesto, kde srandičky končia, kde sa silné reči menia na skutky a kde sa stretnú prívrženci šprintérskych duelov, ktorí si rýchlu jazdu vychutnávajú mimo premávky. 6. júla to bude zase veľmi hlasité, zadymené a napínavé, nebudú sa riešiť žiadne Euro normy, bude to iba o nabúchaných strojoch a ľuďoch, ktorí ich vedia majstrovsky ovládať.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/teatro-power-fest-sa-blizi/16263