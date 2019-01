Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Martin Vantruba sa pred niekoľkými dňami zapojil do prípravy fortunaligového klubu FK Železiarne Podbrezová, kde by mal v jarnej časti aktuálneho ročníka 2018/2019 hosťovať z tímu úradujúceho českého vicemajstra SK Slavia Praha.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/375722/talentovany-brankar-vantruba-uz-trenuje-so-slovenskym-klubom/