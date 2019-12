V časoch, kedy NHL žije nepríjemnými obvineniami na tvrdé praktiky trénerov, vyšiel so zaujímavou historkou aj Marián Gáborík. Ten sa totiž počas pôsobenia v New York Rangers dostal do konfliktu s Johnom Tortorellom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426879/takmer-som-zbil-tortorellu-spomina-gaborik-na-vyhroteny-vztah-s-kontroverznym-koucom-nhl