NHL si brúsi zuby na posledný veľký drahokam, ktorý zostal v kádri hokejového Petrohradu. Nikita Gusev, najproduktívnejší hráč tejto sezóny KHL a najužitočnejší hráč tej minulej, sa chystá do NHL. No nebude to také jednoduché.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/392463/tajne-ruske-eso-pre-vegas-gusev-a-jeho-400-bodov-provokuje-nhl/